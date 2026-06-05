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5 июня, 11:27

Су-57 способен выступать в роли командного центра для дронов

Обложка © ТАСС / JAGADEESH NV / ЕРА

Обложка © ТАСС / JAGADEESH NV / ЕРА

Многоцелевые истребители пятого поколения Су-57 могут выполнять роль командного центра для беспилотников, заявили в «Ростехе».

«Су-57 – это высокоинтеллектуальный самолет, способный выступать в роли воздушного командного центра, в том числе для беспилотных летательных аппаратов», — приводит РИА «Новости» сообщение корпорации.

«Ростех»: Су-57 в «тумане войны» уходят от радаров противника
«Ростех»: Су-57 в «тумане войны» уходят от радаров противника

Напомним, в мае Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) впервые подняла в воздух двухместный прототип истребителя пятого поколения Су-57. Начались лётные испытания начались. А буквально накануне президент РФ Владимир Путин назвал Су-57 лучшим самолётом в мире.

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Александра Вишнякова
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