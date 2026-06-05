Су-57 способен выступать в роли командного центра для дронов
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Многоцелевые истребители пятого поколения Су-57 могут выполнять роль командного центра для беспилотников, заявили в «Ростехе».
«Су-57 – это высокоинтеллектуальный самолет, способный выступать в роли воздушного командного центра, в том числе для беспилотных летательных аппаратов», — приводит РИА «Новости» сообщение корпорации.
Напомним, в мае Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) впервые подняла в воздух двухместный прототип истребителя пятого поколения Су-57. Начались лётные испытания начались. А буквально накануне президент РФ Владимир Путин назвал Су-57 лучшим самолётом в мире.
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