Су-57 способен выступать в роли командного центра для дронов

Многоцелевые истребители пятого поколения Су-57 могут выполнять роль командного центра для беспилотников, заявили в «Ростехе».

«Су-57 – это высокоинтеллектуальный самолет, способный выступать в роли воздушного командного центра, в том числе для беспилотных летательных аппаратов», — приводит РИА «Новости» сообщение корпорации.