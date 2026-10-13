ПВО России отразила атаки 70 украинских беспилотников за день

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 70 украинских беспилотников над регионами страны, включая Московский регион и Крым. Об этом 13 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, дежурные расчёты ПВО отражали атаки с 08:00 до 20:00 по московскому времени. За этот период военные перехватили и ликвидировали все 70 воздушных целей, указанных в сводке.

Беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями. Кроме того, российские военные работали по воздушным целям над Московским регионом и Республикой Крым.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 151 украинского беспилотника за ночь. Воздушные цели перехватывали над несколькими регионами России и Чёрным морем в период с 20:00 11 октября до 08:00 12 октября.