ПВО России сбила 151 дрон ВСУ в ночь после объявленного Трампом энергоперемирия

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 украинский беспилотник самолётного типа над регионами страны и Чёрным морем в ночь после появления информации об энергетическом перемирии с Украиной, о которой накануне вечером объявил президент США Дональд Трамп. Согласно сводке Министерство обороны РФ, дежурные расчёты отражали атаки с 20:00 11 октября до 08:00 12 октября по московскому времени.

В приграничных районах воздушные цели сбивали над Белгородской, Брянской и Курской областями. Также силы ПВО работали в Калужской, Тульской и Смоленской областях. Беспилотники уничтожались и в воздушном пространстве Московского региона.

География ночных перехватов охватила и другие территории страны. В перечень вошли Ростовская, Тверская и Ярославская области, а также Республика Крым. Кроме того, украинские БПЛА были ликвидированы над акваторией Чёрного моря.

Всего за 12 часов российские военные нейтрализовали 151 летательный аппарат. Все сбитые дроны относились к самолётному типу. Распределение количества уничтоженных целей по отдельным регионам в приведённой сводке Минобороны не уточняется.