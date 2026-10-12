ПВО России сбила 151 дрон ВСУ в ночь после объявленного Трампом энергоперемирия
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 украинский беспилотник самолётного типа над регионами страны и Чёрным морем в ночь после появления информации об энергетическом перемирии с Украиной, о которой накануне вечером объявил президент США Дональд Трамп. Согласно сводке Министерство обороны РФ, дежурные расчёты отражали атаки с 20:00 11 октября до 08:00 12 октября по московскому времени.
В приграничных районах воздушные цели сбивали над Белгородской, Брянской и Курской областями. Также силы ПВО работали в Калужской, Тульской и Смоленской областях. Беспилотники уничтожались и в воздушном пространстве Московского региона.
География ночных перехватов охватила и другие территории страны. В перечень вошли Ростовская, Тверская и Ярославская области, а также Республика Крым. Кроме того, украинские БПЛА были ликвидированы над акваторией Чёрного моря.
Всего за 12 часов российские военные нейтрализовали 151 летательный аппарат. Все сбитые дроны относились к самолётному типу. Распределение количества уничтоженных целей по отдельным регионам в приведённой сводке Минобороны не уточняется.
Бэк: Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 112 украинских беспилотников за день 11 октября. Тогда средства ПВО работали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Смоленской областями, Московским регионом и Крымом. Накануне утром Минобороны отчиталось о перехвате 479 БПЛА за ночь. Воздушные цели уничтожали над многочисленными регионами Центральной России, Поволжья и юга страны, а также над Чёрным морем. Ещё раньше, в ночь на 10 октября, дежурные расчёты сбили 560 украинских дронов. Согласно информации оборонного ведомства, отражение той атаки также продолжалось 12 часов.
Больше новостей о работе противовоздушной обороны и последствиях атак беспилотников на российские регионы — в разделе «Происшествия» на Life.ru