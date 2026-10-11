От Поволжья до Чёрного моря: Отражена атака 479 беспилотников на Россию

Российские подразделения противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 479 украинских беспилотников, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство страны. Такую информацию распространило Министерство обороны РФ.

По информации военного ведомства, дежурные расчёты ПВО отражали атаки сразу на нескольких направлениях. В приграничной зоне беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской и Курской областями. Кроме того, средства противовоздушной обороны работали в небе над Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Нижегородской и Владимирской областями.

География ночных перехватов также охватила Поволжье и южные территории России. В перечень вошли Саратовская, Самарская, Пензенская, Волгоградская и Ростовская области. Помимо этого, украинские летательные аппараты уничтожались над Краснодарским краем, Республикой Крым и Чёрным морем.

Накануне Life.ru сообщал о перехвате 560 украинских беспилотников над 17 регионами России. Согласно сводке оборонного ведомства, подразделения ПВО отражали воздушные налёты на протяжении 12 часов — с вечера 9 октября до утра 10-го. В частности, дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и другими областями, а также над Крымом и акваториями Чёрного и Азовского морей.