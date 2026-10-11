Минобороны подтвердило удар по помогавшему ВСУ дата-центру TeNet

Российские военные нанесли удар по дата-центру интернет-провайдера TeNet в Одессе. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, дата-центр использовался украинскими военными для обработки, передачи и хранения информации. Минобороны заявило, что объект был поражён беспилотниками в ходе ночной атаки.

О повреждении объекта TeNet в Одессе также сообщали местные СМИ. По их данным, в результате удара пострадало четырёхэтажное здание, возник пожар, который впоследствии ликвидировали.

В Минобороны РФ также заявили о поражении сухогруза в порту Черноморск. По версии ведомства, судно доставило грузы военного назначения для украинской армии. Название корабля и характер повреждений в сообщении не уточняются.

Российское военное ведомство сообщило, что удары беспилотниками продолжились по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, которые, по его данным, задействованы в интересах ВСУ.