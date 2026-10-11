Минобороны подтвердило удар по помогавшему ВСУ дата-центру TeNet
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Российские военные нанесли удар по дата-центру интернет-провайдера TeNet в Одессе. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, дата-центр использовался украинскими военными для обработки, передачи и хранения информации. Минобороны заявило, что объект был поражён беспилотниками в ходе ночной атаки.
О повреждении объекта TeNet в Одессе также сообщали местные СМИ. По их данным, в результате удара пострадало четырёхэтажное здание, возник пожар, который впоследствии ликвидировали.
В Минобороны РФ также заявили о поражении сухогруза в порту Черноморск. По версии ведомства, судно доставило грузы военного назначения для украинской армии. Название корабля и характер повреждений в сообщении не уточняются.
Российское военное ведомство сообщило, что удары беспилотниками продолжились по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, которые, по его данным, задействованы в интересах ВСУ.
Ранее Life.ru сообщал о повреждении объекта интернет-провайдера TeNet в Одессе. Также издание писало об ударе по сухогрузу с военными грузами в порту Черноморск.
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