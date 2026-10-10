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Опубликовано 10 октября, 19:31

В Одессе поражён объект интернет-провайдера TeNet

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Российская армия нанесла очередной удар по цели в Одессе. Как пишет «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики, атаке подвергся объект интернет-провайдера TeNet.

Судя по сообщениям в Сети, на месте начался пожар. Экстренные службы приступили к его ликвидации. Степень повреждения пока неизвестна.

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Матвей Константинов
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