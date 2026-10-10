В Одессе поражён объект интернет-провайдера TeNet

Российская армия нанесла очередной удар по цели в Одессе. Как пишет «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики, атаке подвергся объект интернет-провайдера TeNet.

Судя по сообщениям в Сети, на месте начался пожар. Экстренные службы приступили к его ликвидации. Степень повреждения пока неизвестна.

Ранее Минобороны России сообщило об ударе по центру обработки данных «АТМ Укрсиббанка» в Киеве. Армия Незалежной использовала его для сбора, обработки и хранения разведданных.