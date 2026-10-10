Минобороны сообщило об ударе по центру обработки данных ВСУ в Киеве

Российские войска поразили в Киеве центр обработки данных, который использовался украинской армией для работы с разведывательной информацией. Об этом сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что речь идёт о центре обработки данных «АТМ Укрсиббанка». ВСУ задействовали объект для сбора, обработки и хранения разведданных.

Ранее Life.ru сообщал, что «Укрэнерго» заявило об изменении тактики ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины. По версии украинской компании, российские войска сосредоточились на подстанциях и линиях электропередачи вблизи крупных городов.