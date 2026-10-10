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Регион
Опубликовано 10 октября, 19:05

Минобороны сообщило об ударе по центру обработки данных ВСУ в Киеве

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Российские войска поразили в Киеве центр обработки данных, который использовался украинской армией для работы с разведывательной информацией. Об этом сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что речь идёт о центре обработки данных «АТМ Укрсиббанка». ВСУ задействовали объект для сбора, обработки и хранения разведданных.

Дым поднимается над Киевом после ударов ВС РФ
Дым поднимается над Киевом после ударов ВС РФ

Ранее Life.ru сообщал, что «Укрэнерго» заявило об изменении тактики ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины. По версии украинской компании, российские войска сосредоточились на подстанциях и линиях электропередачи вблизи крупных городов.

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Александра Мышляева
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