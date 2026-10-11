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Опубликовано 11 октября, 17:25

Трамп: Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие

Обложка © Flickr / The White House / Daniel Torok

Обложка © Flickr / The White House / Daniel Torok

Россия и Украина согласились прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры, оно уже вступило в силу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Начиная с этого момента вступает в силу энергетическое перемирие в войне между Россией и Украиной. Обе стороны согласились. Не нарушайте его! Благодарю за внимание к этому вопросу», — написал хозяин Овального кабинета в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, обе стороны договорились воздерживаться от атак на энергетические объекты. При этом Трамп не уточнил, на какой срок рассчитано перемирие.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Москва перестанет атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру.

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Андрей Бражников
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