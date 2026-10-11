Трамп: Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие

Россия и Украина согласились прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры, оно уже вступило в силу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Начиная с этого момента вступает в силу энергетическое перемирие в войне между Россией и Украиной. Обе стороны согласились. Не нарушайте его! Благодарю за внимание к этому вопросу», — написал хозяин Овального кабинета в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, обе стороны договорились воздерживаться от атак на энергетические объекты. При этом Трамп не уточнил, на какой срок рассчитано перемирие.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Москва перестанет атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру.