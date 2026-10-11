$300 млрд и Лукашенко: NYT раскрыла детали предлагаемой США сделки по Украине

Вашингтон попытался заинтересовать Москву масштабными экономическими послаблениями в обмен на временное прекращение ударов по украинской энергетической инфраструктуре и морским судам. Американская сторона подготовила сразу три варианта возможных уступок. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя администрации США.

По информации издания, осенью спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф обсуждали с Россией перспективы ограниченного перемирия. Предлагаемые договорённости могли затронуть энергетические объекты либо безопасность судоходства. Для достижения соглашения Белый дом решил задействовать финансовые и торговые механизмы.

Одним из главных пунктов стала потенциальная разблокировка российских активов, замороженных западными государствами. Речь идёт о миллиардах долларов, доступ к которым Москва могла бы получить в качестве экономического стимула для заключения договорённостей.

Другой вариант предусматривает возобновление переговоров о продаже части зарубежного бизнеса нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Предполагаемая сделка оценивается в миллиарды долларов и предполагает участие инвесторов с Ближнего Востока. Как утверждает NYT, некоторые потенциальные покупатели имеют деловые связи с американскими посредниками.

Третья инициатива касается Белоруссии. Вашингтон рассматривает возможность разрешить республике экспорт калийных удобрений, что также должно стать частью экономического предложения российской стороне. При этом окончательные договорённости по перечисленным вопросам пока не подтверждены.

По данным из открытых источников, за рубежом заморожено около $300 млрд суверенных и золотовалютных активов России.

Ранее Life.ru сообщал о возможном визите Кушнера и Уиткоффа в Москву в конце октября для продолжения переговоров с Владимиром Путиным. По информации издания, американские представители рассчитывают активизировать дипломатический процесс после контактов с Киевом и европейскими партнёрами. Среди обсуждаемых инициатив фигурирует прекращение атак на энергетические объекты и инфраструктуру, связанную с поставками зерна.