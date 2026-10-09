Уиткофф и Кушнер могут приехать в Москву в октябре на переговоры с Путиным

Представители США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер могут в конце октября приехать в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Axios сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Возможная поездка американских представителей обсуждается после их новых контактов с украинской и европейской сторонами. Вашингтон пытается найти вариант, который позволил бы возобновить движение по переговорам о прекращении конфликта. Одним из предложений США стало ограниченное прекращение ударов по энергетике и объектам, связанным с поставками зерна.

Уиткофф и Кушнер уже приезжали в Москву в начале сентября. Теперь американская сторона рассматривает новый визит, на котором переговоры могут продолжиться непосредственно с российским руководством.

Ранее стало известно, что Кушнер и Уиткофф 9 октября проведут в Майами встречу с украинской делегацией для обсуждения новых предложений по урегулированию конфликта. Украинская переговорная группа уже направилась в Соединённые Штаты. В её состав входит глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, который сообщил о запланированных встречах. Уиткофф и Кушнер намерены представить украинской стороне единое предложение, которое затрагивает различные аспекты конфликта и направлено на его прекращение.

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