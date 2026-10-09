Reuters: США обсудят с Украиной предложения, разработанные с участием РФ

США и Украина 9 октября обсудят новые предложения по мирному урегулированию конфликта, которые американские переговорщики ранее прорабатывали с представителями Москвы и Киева. Встреча пройдёт в Майами, сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённый источник.

Со стороны Вашингтона переговоры проведут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. По сведениям агентства, они намерены обсудить с украинской делегацией идеи, появившиеся во время недавних поездок американских представителей в Россию и на Украину.

Киев на встрече, как ожидается, представят глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* и заместитель руководителя офиса Сергей Кислица. К обсуждению также подключатся сотрудники Совета национальной безопасности Белого дома и американского Минфина.

Кроме того, Вашингтон пригласил советников по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. Участвовать в консультациях предложили и представителям Евросоюза и НАТО.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер 9 октября проведут в Майами встречу с украинской делегацией для обсуждения новых предложений по урегулированию конфликта. Украинская переговорная группа уже направилась в Соединённые Штаты.

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