Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 октября, 16:48

Умеров и Буданов* вошли в состав делегации для встречи с Уиткоффом и Кушнером

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures, ТАСС / TOMS KALNINS / EPA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures, ТАСС / TOMS KALNINS / EPA

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов* и заместитель руководителя офиса Сергей Кислица вошли в состав украинской делегации, которая 9 октября встретится в США с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Главной темой предстоящей встречи станет организация трёхсторонних переговоров с Россией.

Зеленский сообщил Туску о подготовке возможных переговоров с РФ и США
Зеленский сообщил Туску о подготовке возможных переговоров с РФ и США

Ранее Владимир Зеленский объявил о предстоящем визите украинских представителей в Соединённые Штаты. Двухдневные консультации назначены на 9 и 10 октября. Главной темой этих контактов станет организация трехсторонней дипломатической площадки.

Больше новостей о дипломатических контактах, международных отношениях и политических решениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Стив Уиткофф
  • Джаред Кушнер
  • Кирилл Буданов
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar