Умеров и Буданов* вошли в состав делегации для встречи с Уиткоффом и Кушнером

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов* и заместитель руководителя офиса Сергей Кислица вошли в состав украинской делегации, которая 9 октября встретится в США с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщает издание «Страна.ua».