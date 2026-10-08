Умеров и Буданов* вошли в состав делегации для встречи с Уиткоффом и Кушнером
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Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов* и заместитель руководителя офиса Сергей Кислица вошли в состав украинской делегации, которая 9 октября встретится в США с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Главной темой предстоящей встречи станет организация трёхсторонних переговоров с Россией.
Ранее Владимир Зеленский объявил о предстоящем визите украинских представителей в Соединённые Штаты. Двухдневные консультации назначены на 9 и 10 октября. Главной темой этих контактов станет организация трехсторонней дипломатической площадки.
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* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.