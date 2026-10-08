Зеленский срочно отправляет людей за океан согласовывать контакт с Москвой в ОАЭ

Владимир Зеленский объявил о предстоящем визите украинских представителей в Соединённые Штаты. Двухдневные консультации назначены на 9 и 10 октября.

В зарубежной прессе появились подробности планируемой повестки. За океаном эмиссары Киева намерены встретиться со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Главной темой этих контактов станет организация трехсторонней дипломатической площадки. Речь идёт о возможном привлечении к диалогу российской стороны.

В качестве вероятного места будущего раунда рассматривается столица Объединённых Арабских Эмиратов. Согласно утечкам, мероприятие в Абу-Даби рассчитывают подготовить к концу текущего месяца.

Официального подтверждения параметров арабской встречи от других потенциальных участников пока не поступало. Дальнейшие шаги прояснятся после завершения американских консультаций.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский согласился принять участие в трёхсторонних переговорах с Россией и США до конца октября. В качестве возможной площадки Киев называл ОАЭ, однако окончательное решение тогда принято не было.