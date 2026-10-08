Зеленский снова анонсировал срочные переговоры с Западом

Киевские власти планируют провести серию важных международных контактов в конце текущей недели. Главной темой предстоящих обсуждений станет усиление военной составляющей и дальнейшая поддержка со стороны союзников.

О готовящихся консультациях сообщил Владимир Зеленский. По его словам, диалог рассчитан на два дня — четверг и пятницу. Украинское руководство возлагает особые надежды на эти обсуждения, рассчитывая на принятие практических решений.

«Рассчитываем, что они принесут конкретный результат для усиления нашей обороны», — отметил Зеленский.

Детали предстоящих контактов, точный формат консультаций, а также имена конкретных зарубежных представителей пока не раскрываются.

Тем не менее текущая активность указывает на стремление официального Киева в кратчайшие сроки согласовать новые пакеты зарубежного содействия на фоне непростой обстановки на линии боевого соприкосновения.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский согласился принять участие в трёхсторонних переговорах с Россией и США до конца октября. В качестве возможной площадки Киев называл ОАЭ, однако окончательное решение тогда принято не было.