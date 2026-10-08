Южная Корея отзывает посла с Украины из-за длинного языка Зеленского
Южная Корея отзывает своего посла с Украины
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Южная Корея отзывает своего посла с Украины на фоне политического конфликта между Сеулом и Киевом. Поводом для разногласий стало выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, где он публично сообщил о передаче Сеулу двух пленных военнослужащих КНДР.
Южнокорейская сторона заявила, что эти сведения должны были оставаться конфиденциальными ради безопасности самих военных и их родственников. Киев первоначально отрицал наличие договорённости о неразглашении.
Сеул потребовал объяснений и публичных извинений. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён предупредил о дополнительных мерах, если Украина не признает существование соглашения о конфиденциальности.
Ранее глава южнокорейского МИД Чо Хён заявил, что полученные от Киева извинения оказались недостаточными. Министр поддерживал контакт с украинским коллегой Андреем Сибигой, однако его сообщения не соответствовали ожиданиям Сеула. Тогда отзыв посла назывался одним из возможных ответных шагов.
Больше новостей о международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.