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Опубликовано 8 октября, 11:27

Южная Корея отзывает посла с Украины из-за длинного языка Зеленского

Южная Корея отзывает своего посла с Украины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Южная Корея отзывает своего посла с Украины на фоне политического конфликта между Сеулом и Киевом. Поводом для разногласий стало выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, где он публично сообщил о передаче Сеулу двух пленных военнослужащих КНДР.

Южнокорейская сторона заявила, что эти сведения должны были оставаться конфиденциальными ради безопасности самих военных и их родственников. Киев первоначально отрицал наличие договорённости о неразглашении.

Сеул потребовал объяснений и публичных извинений. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён предупредил о дополнительных мерах, если Украина не признает существование соглашения о конфиденциальности.

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Ранее глава южнокорейского МИД Чо Хён заявил, что полученные от Киева извинения оказались недостаточными. Министр поддерживал контакт с украинским коллегой Андреем Сибигой, однако его сообщения не соответствовали ожиданиям Сеула. Тогда отзыв посла назывался одним из возможных ответных шагов.

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Александра Вишнякова
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