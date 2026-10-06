Южная Корея может отозвать посла из Киева после «недостаточных» извинений Сибиги

Южная Корея может отозвать своего посла из Киева после скандала вокруг разглашения информации о передаче Сеулу двух пленных военнослужащих КНДР. Об этом заявил глава южнокорейского МИД Чо Хён, передаёт агентство Yonhap.

По словам министра, он постоянно обсуждает ситуацию с украинским коллегой Андреем Сибигой. Киев уже направил сообщения с извинениями, однако Сеул счёл их «недостаточными».

«В сообщениях, которые я получил, содержались извинения. Однако их уровень не соответствует нашим ожиданиям, поэтому мы намерены принять решительные меры», — сказал Чо Хён во время парламентских слушаний.

Глава МИД добавил, что власти рассматривают разные варианты ответа. Среди них — возможный отзыв посла Южной Кореи на Украине Пак Хи Чхана. При этом окончательное решение пока не принято.

Ранее Life.ru писал, что МИД Южной Кореи вызвал украинского посла и потребовал объяснений из-за разглашения данных о передаче пленных из КНДР. В Сеуле тогда заявили, что публикация этих сведений подрывает доверие между странами.