Южная Корея вызвала украинского дипломата из-за скандала с пленными КНДР

МИД Южной Кореи вызвал временного поверенного в делах Украины и выразил протест из-за разглашения информации о передаче Сеулу двух пленных военнослужащих КНДР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

Первый заместитель министра иностранных дел Пак Юн Чжу заявила украинскому дипломату, что Сеул считает публикацию сведений о передаче пленных нарушением достигнутых ранее договорённостей. Южнокорейская сторона потребовала от Киева официальных объяснений и извинений.

Дополнительное недовольство вызвали последующие заявления украинской стороны о том, что соглашения о конфиденциальности якобы не существовало. В Сеуле настаивают на обратном и называют эту версию ложной.

«Обнародование ложной информации о том, что конфиденциального соглашения не существовало, серьёзно подрывает доверие между правительствами двух стран и является действием, которое может создать проблемы для дружественных отношений», — заявили в южнокорейском МИД.

Поводом для конфликта стало выступление Зеленского на Генассамблее ООН 23 сентября, где он публично рассказал о передаче двух пленных граждан КНДР Южной Корее. После этого президент республики Ли Чжэ Мён заявил, что стороны договаривались не раскрывать эти сведения из-за чувствительности вопроса для безопасности и межкорейских отношений.

Ранее Life.ru сообщал, что Южная Корея уже выражала резкое недовольство Киевом из-за раскрытия информации о передаче двух пленных из КНДР. В администрации президента республики тогда допустили принятие дополнительных мер в отношении украинской стороны.