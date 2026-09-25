Зеленский не держит язык за зубами: Президент Южной Кореи обвинил Украину в нарушении договорённости

Президент Южной Кореи Ли Чже Мён обвинил Украину в раскрытии информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных. По его словам, Киев нарушил договорённость о конфиденциальности. Об этом он написал в соцсети Х.

«Было уместно со всех сторон не разглашать это, учитывая многочисленные проблемы, которые могло бы вызвать обнародование, и мы договорились так и делать», — заявил южнокорейский лидер.

Ли Чже Мён подчеркнул, что вопрос крайне чувствителен и может затрагивать дипломатию, национальную безопасность и обстановку на Корейском полуострове. Причины решения Киева предать передачу огласке ему неизвестны.

Об отправке двух военнослужащих КНДР ранее публично заявил Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН. После этого глава он подтвердил, что операция проводилась в рамках прямого диалога с Сеулом. Власти Южной Кореи до этого не подтверждали прибытие военнопленных, объясняя секретность рисками для самих военнослужащих и их родственников, остающихся в КНДР.

Ранее Life.ru писал, что Дмитрий Песков переадресовал Минобороны РФ вопрос о передаче двух пленных военнослужащих КНДР в Южную Корею. Представитель Кремля тогда заявил, что не располагает подробностями, поскольку тема военнопленных находится в ведении оборонного ведомства и спецслужб.