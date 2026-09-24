Песков переадресовал в МО вопрос о передаче пленных военных КНДР Сеулу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о передаче Украиной Южной Корее двух пленных военнослужащих КНДР. По его словам, вопросами военнопленных занимаются Министерство обороны России и спецслужбы.

«Не располагаю информацией на этот счёт. Тема пленных — в ведении нашего оборонного ведомства и спецслужб», — сказал представитель Кремля журналистам.

Отвечая на вопрос о возможных контактах в связи с этой ситуацией, Песков добавил, что взаимодействие «по линии спецслужб продолжается». При этом он не уточнил, о контактах между какими именно сторонами идёт речь.

Поводом для вопроса стало заявление Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН. Он сообщил, что Киев недавно передал Республике Корея двух северокорейских военнослужащих, ранее попавших в украинский плен. Южнокорейские власти не стали раскрывать детали, но сообщили, что проводили консультации с украинской стороной.

Ранее вопрос о судьбе этих военнослужащих уже обсуждался Сеулом и Киевом. В июне сообщалось о намерении южнокорейской стороны провести консультации с Украиной по возможности их передачи.

Ранее Life.ru рассказывал о попытках Южной Кореи получить у Киева пленных военнослужащих КНДР.