Южная Корея не решилась передать Украине ракеты Patriot PAC-3

Южная Корея не готова передать Украине современные ракеты-перехватчики Patriot PAC-3, которые Киев запросил для усиления ПВО. Власти страны опасаются ослаблять собственную оборону на фоне ракетной угрозы со стороны КНДР, сообщает The Chosun Ilbo со ссылкой на источники.

По данным газеты, старший советник Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин приезжал в Южную Корею в начале июля. Он провёл встречи с представителями Минобороны и Управления программ оборонных закупок и попросил предоставить Киеву ракеты PAC-3.

Южнокорейская сторона отнеслась к запросу сдержанно. Среди причин издание называет необходимость сохранять готовность к возможным ракетным провокациям КНДР, а также опасения по поводу реакции России на прямые поставки вооружений Украине.

В распоряжении южнокорейских военных есть модернизированная версия PAC-3 MSE. The Chosun Ilbo отмечает, что власти также рассматривали вариант с передачей Киеву южнокорейских комплексов Cheongung-II, однако свободные производственные мощности ограничены уже заключёнными экспортными контрактами.

Просьбы Киева об усилении ПВО звучат не впервые. В начале августа Зеленский публично заявил, что Украина рассчитывает на помощь Сеула в сфере противовоздушной обороны.

При этом официальная позиция Южной Кореи пока не изменилась: страна оказывает Украине гуманитарную и экономическую помощь, но не поставляет летальное оружие. 10 августа в МИД республики вновь заявили, что военный экспорт осуществляется в соответствии с национальным законодательством.