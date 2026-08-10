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Регион
10 августа, 18:11

В Южной Корее заявили, что не будут поставлять Киеву летальное оружие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Сеул не будет поставлять летальное оружие Украине. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на МИД Южной Кореи. Ранее Владимир Зеленский просил у корейских властей системы ПВО, однако позиция страны по этому вопросу осталась прежней.

«Республика Корея всегда вела поставки предметов военного назначения в соответствии с внутренним законодательством», — заявил дипломат РК.

Представитель дипломатического ведомства подчеркнул, что экспорт военной продукции страной строго регламентирован национальным законодательством, которое запрещает передачу летального оружия государствам, находящимся в состоянии вооруженного конфликта. Чиновник отметил, что Сеул продолжает оказывать Киеву гуманитарную, финансовую и инфраструктурную поддержку, а также готов участвовать в проектах по восстановлению Украины.

По мнению агентства «Рёнхап», данные заявления свидетельствуют о сохранении Сеулом сдержанной позиции: правительство фактически подтвердило невозможность поставок оружия Украине. Напомним, что до настоящего времени Южная Корея ограничивалась лишь нелетальной военной помощью, а в Москве неоднократно предупреждали, что передача вооружений негативно скажется на российско-корейских отношениях.

Южная Корея выделит Украине гуманитарную помощь на $100 миллионов
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Ранее на Украине погиб южнокорейский наёмник. Известно, что его ликвидировали в ДНР. Похороны мужчины, известного лишь по фамилии Ким и достигшего возраста старше 50 лет, прошли в Киеве.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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