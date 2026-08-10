В Южной Корее заявили, что не будут поставлять Киеву летальное оружие

Сеул не будет поставлять летальное оружие Украине. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на МИД Южной Кореи. Ранее Владимир Зеленский просил у корейских властей системы ПВО, однако позиция страны по этому вопросу осталась прежней.

«Республика Корея всегда вела поставки предметов военного назначения в соответствии с внутренним законодательством», — заявил дипломат РК.

Представитель дипломатического ведомства подчеркнул, что экспорт военной продукции страной строго регламентирован национальным законодательством, которое запрещает передачу летального оружия государствам, находящимся в состоянии вооруженного конфликта. Чиновник отметил, что Сеул продолжает оказывать Киеву гуманитарную, финансовую и инфраструктурную поддержку, а также готов участвовать в проектах по восстановлению Украины.

По мнению агентства «Рёнхап», данные заявления свидетельствуют о сохранении Сеулом сдержанной позиции: правительство фактически подтвердило невозможность поставок оружия Украине. Напомним, что до настоящего времени Южная Корея ограничивалась лишь нелетальной военной помощью, а в Москве неоднократно предупреждали, что передача вооружений негативно скажется на российско-корейских отношениях.

Ранее на Украине погиб южнокорейский наёмник. Известно, что его ликвидировали в ДНР. Похороны мужчины, известного лишь по фамилии Ким и достигшего возраста старше 50 лет, прошли в Киеве.