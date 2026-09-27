Южная Корея обвинила Украину в раскрытии тайны передачи пленных из КНДР

Власти Южной Кореи выразили резкое недовольство Украиной из-за раскрытия информации о передаче Сеулу двух пленных военнослужащих КНДР. В администрации президента республики утверждают, что Киев нарушил договорённость о конфиденциальности, сообщает Yonhap.

Поводом стало выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, во время которого он рассказал об отправке двух северокорейских пленных в Южную Корею. В Сеуле настаивают, что операция должна была оставаться непубличной из соображений безопасности самих военнослужащих и их семей.

После претензий южнокорейской стороны в офисе Зеленского заявили, что никакой договорённости о неразглашении не существовало. Однако администрация президента Южной Кореи эту версию отвергла.

«Мы выражаем глубокое сожаление в связи с односторонним раскрытием информации со стороны Украины и последующим ложным заявлением, что соглашения о неразглашении не было», — заявил старший секретарь президента Южной Кореи по связям с общественностью Сон Ги Хон.

По его словам, именно украинская сторона первоначально просила сохранить передачу пленных в тайне, а Сеул согласился с таким подходом. Южнокорейские власти также допустили дальнейшую реакцию на действия Киева: в администрации президента сообщили, что при необходимости могут быть приняты дополнительные меры.

Ранее сам президент Южной Кореи Ли Чже Мён уже обвинил Украину в нарушении договорённости о конфиденциальности. По его словам, вопрос передачи пленных затрагивает национальную безопасность, дипломатию и ситуацию на Корейском полуострове.