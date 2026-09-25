«Сеул зависит от США»: Кореевед объяснил, чем скандал с пленными КНДР обернётся для Зеленского

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выступил с жёстким заявлением после того, как Владимир Зеленский на Генассамблее ООН сообщил о пленных «наёмниках из Северной Кореи» и их переправке в Сеул.

В посте в соцсети X Ли Чжэ Мён назвал подход, при котором о подобных вещах объявляют ради личной выгоды, «жестоким и безответственным». Он подчеркнул, что для тех, кто готов «трубить о возвращении пленных на весь мир — танцуя, празднуя и пытаясь приписать это себе в заслугу», не важны ни состояние межкорейских отношений, ни угроза человеческим жизням.

В Киеве на это отреагировали сдержанно. Советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что Украина — открытая страна, и было бы странно тайно отправлять пленных.

По оценке ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Китая и Северной Азии РАН Евгения Кима, передача Сеулу северокорейских граждан — крайне чувствительный вопрос для Пхеньяна. Он наверняка станет очередным раздражителем в отношениях двух Корей и отодвинет возможность их улучшения.

При этом эксперт в беседе с kp.ru сомневается, что инцидент заставит Южную Корею отказаться от поддержки Киева. Сеул, по его словам, зависит от позиции Вашингтона, где сейчас считают, что союзники США должны брать на себя основное бремя по поддержке украинского режима.

Напомним, ранее президент Южной Кореи раскритиковал Зеленского из-за данных о военнопленных КНДР. По словам политика, вопрос крайне чувствителен и может затрагивать дипломатию, национальную безопасность и обстановку на Корейском полуострове.