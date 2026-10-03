«Подарок для Южной Кореи»: Как скандал с Киевом изменит позицию Сеула по Украине

Скандал с Киевом может дать Южной Корее дополнительный повод занять более сдержанную позицию по украинскому конфликту и не обострять отношения с Москвой, считает научный сотрудник Центра корейских исследований РАН Александр Жебин. Об этом он заявил НСН.

Разногласия возникли после того, как Украина публично сообщила о передаче Сеулу двух пленных военнослужащих КНДР. Южнокорейская сторона утверждает, что сведения должны были оставаться конфиденциальными, и потребовала от Киева признать договорённость и принести извинения.

«То, что Киев себя так повёл, это отличный подарок для Южной Кореи», — заявил Жебин.

По его мнению, ситуация позволит Сеулу осторожнее выстраивать отношения с Украиной, поскольку республика не заинтересована в чрезмерном вовлечении в конфликт и дальнейшем ухудшении связей с Россией.

При этом эксперт не ожидает разрыва дипломатических отношений. Он допускает их временное охлаждение или более сдержанную позицию Южной Кореи при отдельных голосованиях по украинской тематике.

Жебин также считает, что США и другие западные союзники постараются сгладить противоречия. Южная Корея остаётся важным партнёром Вашингтона в Азии, а Киев заинтересован в сохранении её поддержки.

Ранее Life.ru сообщал, что Южная Корея обвинила Украину в разглашении конфиденциальных сведений о передаче пленных из КНДР. В Сеуле заявили, что публичность могла создать риски для самих военнослужащих и их семей.