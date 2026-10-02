Сеул поставил Киеву жёсткое условие после скандала с пленными КНДР

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён пригрозил Украине дополнительными мерами, если Киев не признает существование договорённости о конфиденциальности при передаче двух пленных военнослужащих КНДР и не принесёт публичных извинений. Об этом южнокорейский лидер написал в соцсети X.

«Если они продолжат отказываться от признания фактов и публичных извинений, мы будем принимать дополнительные меры», — заявил Ли Чжэ Мён.

По версии Сеула, Украина сама потребовала не разглашать сведения о передаче северокорейских военнопленных, однако впоследствии публично сообщила об этом. Украинская сторона наличие соглашения о конфиденциальности отрицает.

Президент Южной Кореи также выразил «серьёзное сожаление» из-за высказываний Киева о возможном военном столкновении между Севером и Югом. Ли Чжэ Мён расценил их как попытку спровоцировать конфликт на Корейском полуострове.

Ранее Life.ru рассказывал, что на фоне этого конфликта МИД Южной Кореи вызвал временного поверенного Украины и потребовал официальных объяснений и извинений. В Сеуле тогда заявили, что отрицание договорённости о конфиденциальности подрывает доверие между двумя правительствами.