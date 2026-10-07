Поняли по-разному: Киев попытался оправдаться перед Сеулом за скандал с пленными северокорейцами
Киев объяснил конфликт с Южной Кореей разным пониманием конфиденциальности
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Конфликт Украины с Южной Кореей после передачи пленных возник из-за разного понимания режима конфиденциальности. Такую причину разногласий назвал представитель украинского МИД Георгий Тихий, передаёт «Новости.Live».
По его словам, сейчас Киев и Сеул пытаются урегулировать ситуацию через закрытые дипломатические каналы. Украинская сторона рассчитывает таким образом восстановить отношения после обмена публичными претензиями. Новые комментарии, подчеркнул Тихий, способны лишь помешать этому процессу.
Разногласия между Киевом и Сеулом начались после разглашения информации о передаче Южной Корее двух пленных военнослужащих КНДР. Южнокорейские власти заявили, что сведения должны были остаться конфиденциальными, тогда как украинская сторона первоначально отрицала наличие такой договорённости. Позднее МИД Южной Кореи вызвал украинского дипломата и потребовал объяснений. Затем Сеул заявил, что полученные от Киева извинения его не устроили, и допустил ответные меры вплоть до отзыва посла. Президент республики Ли Чжэ Мён также публично обвинял украинскую сторону в нарушении договорённостей. Теперь Киев заявляет о попытках погасить спор без новых публичных заявлений.
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