Южная Корея пригрозила Украине «решительными мерами» из-за Зеленского

Южная Корея намерена принять «решительные меры» в отношении Украины после разглашения информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных. Об этом заявил глава южнокорейского МИД Чо Хён.

«Полученные от него сообщения содержали извинения, однако они не соответствуют тому уровню, которого мы ожидаем. Поэтому мы намерены принять решительные меры», — заявил министр.

Среди возможных вариантов реакции южнокорейские власти рассматривают отзыв посла Пак Хи Чхана с Украины. При этом Чо Хён подчеркнул, что окончательного решения по этому вопросу пока нет.

Ранее Life.ru сообщал, что Южная Корея вызвала украинского дипломата из-за скандала с пленными КНДР. В Сеуле тогда официально выразили протест из-за разглашения информации о передаче двух северокорейских военнослужащих. Южнокорейская сторона заявила, что Киев нарушил договорённости о конфиденциальности, достигнутые ранее между странами.