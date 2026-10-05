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Опубликовано 5 октября, 16:44

Зеленский сообщил Туску о подготовке возможных переговоров с РФ и США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимир Зеленский сообщил премьер-министру Польши Дональду Туску о подготовке возможного трёхстороннего формата переговоров между Украиной, Россией и США. Речь идёт о встречах на техническом уровне, следует из сообщения офиса президента Украины.

«Проинформировал премьер-министра о подготовке возможных трехсторонних форматов встреч на техническом уровне между Украиной, Америкой и Россией. С нашей стороны никаких препятствий нет, но важно, чтобы американская сторона подготовилась со своей стороны и обеспечила готовность российской стороны», — заявил Зеленский.

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Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский согласился принять участие в трёхсторонних переговорах с Россией и США до конца октября. В качестве возможной площадки Киев называл ОАЭ, однако окончательное решение тогда принято не было.

Главные заявления лидеров, дипломатия и развитие переговорного процесса — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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