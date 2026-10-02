«Вход заказан»: евродепутат заявил, что Туск стал персоной нон грата у Трампа

Премьер Польши Дональд Туск, по утверждению депутата Европарламента от партии «Право и справедливость» Адама Белана, является персоной нон грата в Белом доме и не поддерживает контактов с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение польский политик высказал в эфире радиостанции RMF24.

Тема возникла во время разговора о связях Варшавы с действующей американской администрацией. Белан рассказал, что участвовал в организации мартовской встречи министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша с Трампом, которая, по его словам, продолжалась несколько десятков минут.

«Сегодня он в Белом доме — персона нон грата. То есть вход в Белый дом ему заказан, никаких контактов с американским президентом у него нет. В этой ситуации именно Навроцкий вынужден взять на себя основное бремя ведения переговоров с американцами», — заявил Белан.

Причиной такого отношения к Туску евродепутат назвал его прежние заявления о Трампе. В 2023 году польский политик действительно говорил, что американские спецслужбы якобы не исключали вербовку Трампа российскими спецслужбами за 30 лет до этого. Польский фактчекинговый проект Demagog позднее отмечал, что подтверждений такой версии со стороны американских служб не обнаружено.

Сам Туск позднее утверждал, что Трамп не демонстрировал ему обиды из-за этих высказываний. Польский премьер также характеризовал свои прямые отношения с американским лидером как «неплохие», хотя признавал расхождения во взглядах с администрацией США.

Белан при этом считает, что основным переговорщиком Варшавы с Вашингтоном сейчас выступает президент Польши Кароль Навроцкий. В последние месяцы польская сторона активно обсуждает с США постоянное военное присутствие: Навроцкий предложил назвать будущую американскую базу «Форт-Трамп», а глава Минобороны Польши заявил, что не возражает против такого названия.

Ранее Туск на встрече с голливудским актёром Джорджем Клуни пошутил, что не выбирал себе такое имя. По словам политика, он не виноват, что его зовут Дональд, как и Трампа.