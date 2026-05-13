13 мая, 18:35

«Не мой выбор»: Премьер Польши пошутил о том, что является тёзкой Трампа

Туск на встрече с Клуни пошутил, что не виноват в своём имени Дональд

Дональд Туск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Премьер-министр Польши Дональд Туск на встрече с голливудским актёром Джорджем Клуни пошутил, что не выбирал себе такое имя. Видео-отрывок этой встречи польский премьер опубликовал в социальной сети X.

«Меня зовут Дональд. Я не виноват, это не было моим выбором», — заявил Туск, приветствуя Клуни.

В начале апреля Клуни обвинил президента США Дональда Трампа в намерении совершить военное преступление из-за угроз американского лидера в адрес Ирана. В ответ на обвинения голливудского актёра директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун назвал Клуни военным преступником. В свою очередь, Туск также не раз публично высказывал критику по поводу решений американского лидера, обычно делая это не напрямую, а намёками.

Александра Мышляева
