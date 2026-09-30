«Эту цену стоит платить»: Польша согласилась назвать военную базу США именем Трампа

Польша готова присвоить будущей постоянной военной базе США название «Форт-Трамп» в честь американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info.

«Нет проблем с названием Fort Trump», — подчеркнул глава оборонного ведомства, комментируя обсуждение наименования военного объекта.

По словам Косиняка-Камыша, этот вопрос имеет определённое значение для переговоров с Вашингтоном. Министр считает, что Варшава может пойти на такой шаг ради обеспечения постоянного присутствия американских военнослужащих на территории республики.

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил назвать новую базу «Форт-Трамп». Польский лидер выразил надежду, что глава Белого дома лично приедет на открытие объекта. При этом Варшаве и Вашингтону ещё предстоит согласовать финансовые и административные вопросы.