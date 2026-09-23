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Опубликовано 23 сентября, 05:53

Именем короля: Польша назовёт новую военную базу США в честь Трампа

Навроцкий: Военную базу США в Польше назовут «Форт-Трамп» в честь главы США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mason Lawrence

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mason Lawrence

Постоянная военная база США в Польше в случае реализации проекта получит название «Форт-Трамп» в честь американского президента Дональда Трампа. Об этом польский лидер Кароль Навроцкий рассказал в интервью Bloomberg Television.

Глава государства рассчитывает, что глава Белого дома сможет лично приехать на открытие объекта после завершения необходимых процедур.

«Когда администрация США и правительства обеих стран завершат работу, я думаю, президент Трамп лично сможет принять участие в открытии «Форт-Трамп», — сказал Навроцкий.

Конкретных сроков польский лидер не обозначил. По его словам, Варшаве и Вашингтону ещё предстоит урегулировать финансовые и административные вопросы. При этом Навроцкий выразил уверенность, что переговоры имеют прогресс.

Официальное предложение разместить в республике постоянную американскую базу Польша направила США 3 июня. В начале сентября представители Вашингтона уже осматривали возможные площадки для будущего объекта.

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Совсем недавно Варшава раскрыла и предполагаемые масштабы американского присутствия. Life.ru сообщал, что на будущей постоянной базе Польша рассчитывает разместить от трёх до пяти тысяч военнослужащих США, а общая численность американского контингента в стране в перспективе может достичь примерно 15 тысяч человек.

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Владимир Озеров
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