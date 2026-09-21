До 15 тысяч солдат США: В Польше раскрыли планы по новой американской базе
Польша рассчитывает разместить у себя до 15 тысяч американских военных
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Польша рассчитывает разместить на будущей постоянной базе от трёх до пяти тысяч американских военнослужащих. Об этом заявил замминистра национальной обороны страны Станислав Взентек. При этом окончательное решение США о создании базы и её местоположении пока не объявлено.
«Количество определено — между тремя и пятью тысячами. Четыре с половиной тысячи — это наиболее реально, так как это количество, соответствующее бригаде», — сказал замминистра в эфире радиостанции RMF FM.
Сейчас, по его словам, в Польше на ротационной основе находятся от 6,5 до семи тысяч американских солдат. В дальнейшем численность такого контингента Варшава рассчитывает увеличить примерно до десяти тысяч.
В итоге польская сторона говорит примерно о 15 тысячах военнослужащих США: часть из них должна находиться в стране постоянно, остальные — сменяться в рамках ротации.
Польша официально предложила Вашингтону создать постоянную американскую военную базу в июне. Правительство страны начало подготовку инфраструктурных, финансовых и организационных условий для реализации проекта.
На прошлой неделе Дональд Трамп сообщил о прогрессе в переговорах по этому вопросу. Конкретное место размещения объекта американская сторона пока публично не назвала.
В июле Life.ru сообщал, что США намерены направить в Польшу ещё до пяти тысяч военнослужащих. Тогда речь шла о ротационном контингенте, а Варшава параллельно продолжала переговоры о создании постоянной базы.
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