До 15 тысяч солдат США: В Польше раскрыли планы по новой американской базе

Польша рассчитывает разместить на будущей постоянной базе от трёх до пяти тысяч американских военнослужащих. Об этом заявил замминистра национальной обороны страны Станислав Взентек. При этом окончательное решение США о создании базы и её местоположении пока не объявлено.

«Количество определено — между тремя и пятью тысячами. Четыре с половиной тысячи — это наиболее реально, так как это количество, соответствующее бригаде», — сказал замминистра в эфире радиостанции RMF FM.

Сейчас, по его словам, в Польше на ротационной основе находятся от 6,5 до семи тысяч американских солдат. В дальнейшем численность такого контингента Варшава рассчитывает увеличить примерно до десяти тысяч.

В итоге польская сторона говорит примерно о 15 тысячах военнослужащих США: часть из них должна находиться в стране постоянно, остальные — сменяться в рамках ротации.

Польша официально предложила Вашингтону создать постоянную американскую военную базу в июне. Правительство страны начало подготовку инфраструктурных, финансовых и организационных условий для реализации проекта.

На прошлой неделе Дональд Трамп сообщил о прогрессе в переговорах по этому вопросу. Конкретное место размещения объекта американская сторона пока публично не назвала.

В июле Life.ru сообщал, что США намерены направить в Польшу ещё до пяти тысяч военнослужащих. Тогда речь шла о ротационном контингенте, а Варшава параллельно продолжала переговоры о создании постоянной базы.