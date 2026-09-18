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Опубликовано 18 сентября, 11:32

«Трамп неоднократно грозил»: Американист раскрыл причины планируемого вывода войск США из ЕС

Политолог Ярыгин: Трамп хочет сократить войска в Европе из-за конфликта с ЕС

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

США могут перейти от угроз к реальному сокращению своего военного контингента в Европе, допустил доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин, комментируя сообщения о планах Пентагона.

«Трамп неоднократно грозил Евросоюзу если не выводом войск, то перераспределением и сокращением военного контингента, в первую очередь в Германии», — напомнил политолог в беседе с «Ридусом».

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Летом обсуждалась передислокация подразделений США в Польшу и страны Прибалтики. Теперь речь может идти об уменьшении численности американских военных в ЕС. У такого решения есть несколько возможных мотивов: экономия средств, политическое давление и усиление присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю.

Обсуждение совпало с обострением отношений Вашингтона и Брюсселя из-за инициативы об ассоциированном членстве Канады в ЕС. Ноябрьские выборы в конгресс не изменят планы Пентагона, заключил американист.

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Напомним, Пентагон рассматривает вывод из Европы до 40 тысяч американских военных. Изменения могут затронуть прежде всего Германию, а также Италию и Испанию, не поддержавшие операцию США против Ирана.

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Борис Эльфанд
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