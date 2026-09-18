«Дружба закончилась»: Мерц объявил о конце эпохи трансатлантических отношений
Канцлер ФРГ Мерц объявил о конце эпохи трансатлантической дружбы с США
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Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявление, которое может стать переломным моментом в отношениях Европы и США. По его словам, эпоха «безусловной трансатлантической дружбы», сложившаяся после Второй мировой войны, вероятно, закончилась на обозримое будущее.
Выступая в штаб-квартире своей консервативной партии в Берлине, Мерц отметил, что в США меняется отношение к трансатлантическому альянсу.
«Эта эпоха безусловной трансатлантической дружбы, вероятно, закончилась на обозримое будущее», — заявил канцлер, слова которого приводит Bloomberg.
По его словам, перемены касаются не только политических взглядов, но и самой оценки альянса.
«По другую сторону Атлантики мы видим изменение политических взглядов, изменение оценки трансатлантического альянса, которое, как нам могло казаться, невозможно», — подчеркнул Мерц.
Заявление прозвучало в тот же день, когда канцлер провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Представитель немецкого правительства сообщил, что лидеры «подчеркнули особую связь между немцами и американцами», обсудили усилия Вашингтона по прекращению конфликта на Украине, торговые разногласия и ситуацию в Ормузском проливе и Красном море.
Ранее Life.ru писал, что в Германии запустили обратный отсчёт до отставки Мерца. Основательница BSW Сара Вагенкнехт в интервью редакционному объединению RND дала прогноз, что канцлер может покинуть свой пост ещё до католического Рождества.
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