Трамп назвал смехотворной идею о вступлении Канады в ассоциированные члены ЕС

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести серьёзные пошлины против Евросоюза или прекратить торговлю с блоком по ряду товаров, если Канада станет его ассоциированным членом. Об этом американский лидер заявил журналистам, комментируя предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Я думаю, это смехотворно. Канада была ужасным торговым партнёром. Если я сочту это хоть сколько-то враждебным актом, я введу очень серьёзные пошлины или прекращу торговлю с Европой по многим товарам», — сказал Трамп.

Фон дер Ляйен представила идею ассоциированного членства Канады в ЕС во время ежегодного выступления о состоянии Евросоюза в Европарламенте. По её замыслу, новый формат должен вывести отношения Брюсселя и Оттавы на более высокий уровень.

Предложение предполагает расширение сотрудничества в сферах экономики, энергетики, обороны, технологий и критически важных ресурсов. При этом Канада пока проявляет осторожность и, по данным Euractiv, не готова сразу принимать новый статус, несмотря на интерес к более тесным связям с ЕС.

Канада уже сотрудничает с Евросоюзом в рамках торгового соглашения CETA. В Брюсселе предлагают дополнить существующие отношения новыми механизмами взаимодействия, не предоставляя Оттаве полноценного членства в объединении.

Ранее Life.ru писал, что в Евросоюзе удивились предложению Урсулы фон дер Ляйен предоставить Канаде статус ассоциированного члена. Инициатива предполагает более тесное сотрудничество Брюсселя и Оттавы, однако её детали и возможные последствия пока остаются неясными для ряда европейских политиков.