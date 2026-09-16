«Никто не понял»: В ЕС удивились призыву фон дер Ляйен сделать Канаду ассоциированным членом

Предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен открыть Канаде путь к статусу первого ассоциированного члена ЕС стало неожиданностью для стран объединения. Национальные правительства заранее не предупредили об инициативе, пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

«Никто на самом деле не знает, что это означает. Мы испытываем тёплые чувства к Оттаве, но нам нужно знать детали», — признался один из собеседников издания.

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного выступления в Европарламенте сообщила, что Евросоюз готов обсудить предоставление Канаде статуса первого ассоциированного члена объединения. Речь идёт о новом формате отношений, которого сейчас формально не существует в договорах ЕС. Фон дер Ляйен пока не объяснила, какие права и обязанности получит Канада и каким образом Брюссель собирается юридически оформить новый статус. Сама Оттава рассчитывает на «уникальный альянс» с Евросоюзом, но не ставит вопрос о полноценном вступлении страны в объединение.