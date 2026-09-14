Страны Евросоюза заявили о необходимости укрепить свои позиции в Арктике

Двенадцать стран Евросоюза призвали Брюссель занять более активную и стратегическую позицию в европейской Арктике. Совместное заявление принято на фоне растущего геополитического значения региона и «усиления активности России».

Премьер Финляндии Петтери Орпо подчеркнул, что значение Арктики не ограничивается военной сферой. В числе ключевых вопросов он назвал критически важные минералы, энергетику, инфраструктуру, логистику, торговые маршруты, устойчивость поставок и изменение климата.

К инициативе присоединились Финляндия, Дания, Германия, Франция, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Нидерланды и Греция. Страны считают, что ЕС должен направлять на северное направление достаточные ресурсы и учитывать изменения в сфере безопасности.

Ранее с аналогичным заявлением выступила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. По её мнению, Евросоюзу необходимо укреплять позиции в Арктике на фоне активности России и Китая. По её словам, Москва продолжает увеличивать военную активность в северном регионе, а Пекин всё больше интересуется происходящим в Арктике.