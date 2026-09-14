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Опубликовано 14 сентября, 14:48

«Арктика уже не та»: Каллас призвала ЕС нарастить военное присутствие из-за России и Китая

Каллас призвала ЕС усилить военное присутствие в Арктике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

Евросоюзу необходимо укреплять позиции в Арктике на фоне активности России и Китая. С таким призывом выступила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети Х.

По её словам, Москва продолжает увеличивать военную активность в северном регионе, а Пекин всё больше интересуется происходящим в Арктике.

«Безопасность в Арктике — это европейская безопасность. Европа должна действовать соответствующим образом», — написала она.

Каллас надумала усилить давление на Россию
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Ранее Каллас заявила, что отношения Евросоюза и США заметно изменились после возвращения американского президента Дональда Трампа в Белый дом. Она назвала нынешний период серьёзным испытанием для Брюсселя и Вашингтона. При этом дипломат не считает возникшие разногласия признаком окончательного разрыва трансатлантических связей.

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Милена Скрипальщикова
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