«Арктика уже не та»: Каллас призвала ЕС нарастить военное присутствие из-за России и Китая

Евросоюзу необходимо укреплять позиции в Арктике на фоне активности России и Китая. С таким призывом выступила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети Х.

По её словам, Москва продолжает увеличивать военную активность в северном регионе, а Пекин всё больше интересуется происходящим в Арктике.

«Безопасность в Арктике — это европейская безопасность. Европа должна действовать соответствующим образом», — написала она.

Ранее Каллас заявила, что отношения Евросоюза и США заметно изменились после возвращения американского президента Дональда Трампа в Белый дом. Она назвала нынешний период серьёзным испытанием для Брюсселя и Вашингтона. При этом дипломат не считает возникшие разногласия признаком окончательного разрыва трансатлантических связей.