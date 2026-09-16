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Регион
Опубликовано 16 сентября, 08:46

Фон дер Ляйен нарушает правила: В ЕС может появиться первый ассоциированный член

ЕС предложит Канаде стать первым ассоциированным членом

Обложка © ТАСС / ЕРА /OLIVIER HOSLET

Обложка © ТАСС / ЕРА /OLIVIER HOSLET

Евросоюз готов обсудить предоставление Канаде статуса первого ассоциированного члена объединения. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного выступления в Европарламенте.

«Я хотела бы обсудить с вами возможность открыть двери перед Канадой, чтобы она стала первым ассоциированным членом ЕС», — сказала глава Еврокомиссии.

Речь идёт о новом формате отношений, которого сейчас формально не существует в договорах Евросоюза. Поэтому потенциальное ассоциированное членство Канады не равнозначно обычному вступлению в ЕС и потребует отдельного согласования между европейскими странами. Инициатива прозвучала на фоне стремления Оттавы расширить экономическое и политическое сотрудничество с Европой.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Марк Карни предложил рассмотреть для Канады статус «ассоциированного члена» Евросоюза. По данным WSJ, Оттава обсуждала более тесную интеграцию с европейскими партнёрами в течение нескольких месяцев.

Главные решения европейских лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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