Фон дер Ляйен нарушает правила: В ЕС может появиться первый ассоциированный член

Евросоюз готов обсудить предоставление Канаде статуса первого ассоциированного члена объединения. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного выступления в Европарламенте.

«Я хотела бы обсудить с вами возможность открыть двери перед Канадой, чтобы она стала первым ассоциированным членом ЕС», — сказала глава Еврокомиссии.

Речь идёт о новом формате отношений, которого сейчас формально не существует в договорах Евросоюза. Поэтому потенциальное ассоциированное членство Канады не равнозначно обычному вступлению в ЕС и потребует отдельного согласования между европейскими странами. Инициатива прозвучала на фоне стремления Оттавы расширить экономическое и политическое сотрудничество с Европой.

Ранее Life.ru рассказывал, что Марк Карни предложил рассмотреть для Канады статус «ассоциированного члена» Евросоюза. По данным WSJ, Оттава обсуждала более тесную интеграцию с европейскими партнёрами в течение нескольких месяцев.