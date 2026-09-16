«Мы любим канадцев, но...»: В ЕС отказались открыть Оттаве свой рынок

Некоторые страны Евросоюза без энтузиазма восприняли предложение премьера Канады Марка Карни об особом формате сотрудничества и более широком доступе к европейскому рынку. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на пять дипломатов ЕС, участвующих в обсуждениях.

Часть европейских правительств выступила против предоставления Оттаве специальных торговых условий. Вместо нового формата они предлагают эффективнее использовать уже заключённые соглашения между сторонами.

«Мы любим канадцев, но все очень реалистично оценивают, что возможно, а что нет», — заявил один из собеседников FT.

При этом расширение контактов с Канадой в отдельных сферах поддержки в ЕС не лишилось. По данным газеты, страны объединения готовы активнее взаимодействовать с Оттавой в оборонной промышленности и добыче критически важных минералов.

Одним из факторов дискуссии остаются отношения с Вашингтоном. FT пишет, что некоторые европейские государства учитывают возможную реакцию президента США Дональда Трампа на заметное сближение Брюсселя и Оттавы.

Ранее Life.ru писал, что канадский премьер-министр Марк Карни предложил европейским лидерам рассмотреть для Канады статус ассоциированного члена ЕС. Оттава таким образом рассчитывает углубить экономические связи с Европой.