«‎Все шокированы»: Фон дер Ляйен унизила премьер-министра Канады в Страсбурге

Визит премьер-министра Канады Марка Карни в Страсбург обернулся дипломатическим скандалом из-за решения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен изменить планы. Об этом пишет Politico.

По данным издания, фон дер Ляйен первоначально собиралась покинуть Страсбург после своего выступления и вернуться в Брюссель. Из-за этого она могла пропустить обращение Карни к депутатам Европарламента. Причиной изменения графика стала пресс-конференция по вопросам безопасности детей, которую глава Еврокомиссии планировала провести в Брюсселе. Однако решение вызвало недовольство среди европейских чиновников и депутатов, они были «шокированы» унижением Карни, утверждает Politico.

Один из представителей ЕС назвал ситуацию странной, а бельгийский евродепутат Кэтлин Ван Бремпт заявила, что отсутствие фон дер Ляйен на выступлении канадского премьера было бы неприемлемым. В итоге окружение главы Еврокомиссии вечером в понедельник объявило об изменении планов. Фон дер Ляйен решила остаться в Страсбурге, а встречу с Карни перенесли на среду.

Ранее Life.ru писал, что Еврокомиссия хочет использовать часть сбережений европейцев для финансирования компаний внутри Евросоюза. На банковских счетах жителей ЕС хранится около 10 триллионов евро. При этом значительная часть этих денег уходит на рынки за пределами объединения.