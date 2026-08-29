Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 11:40

Урсула фон дер Ляйен хочет изъять у европейцев €470 миллиардов во благо ЕС

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Еврокомиссия рассчитывает привлечь часть накоплений европейцев к финансированию компаний внутри ЕС. Об этом председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила на встрече с представителями бизнеса в Париже.

На банковских счетах домохозяйств, по её данным, хранится около 10 триллионов евро. При этом значительная доля европейского капитала направляется на рынки за пределами объединения.

«Теперь Европе необходимо заставить эти сбережения работать на благо наших компаний. Мы внесли предложения по банковским и страховым инвестициям. Эти меры могут высвободить до 470 миллиардов евро», — сказала фон дер Ляйен.

Для этого Брюссель развивает некий «Союз сбережений и инвестиций». Проект предполагает интеграцию рынков капитала, изменение правил для банков и страховых организаций, а также создание более доступных инвестиционных инструментов. Принудительное списание средств со счетов в план не входит.

Деньги срочно потребовались Евросоюзу, чтобы реализовать амбициозные программы на 2028 — 2034 годы. Брюссель рассчитывает потратить порядка двух триллионов евро.

Bloomberg: Дефицит бюджета Украины в 2027 году может превысить прогноз МВФ
Bloomberg: Дефицит бюджета Украины в 2027 году может превысить прогноз МВФ

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен европейским «капитаном Очевидность». Так дипломат отреагировала на слова главы ЕК об исчезновении прежних преимуществ европейской экономики.

Больше новостей о ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Урсула фон дер Ляйен
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar