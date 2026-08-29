Еврокомиссия рассчитывает привлечь часть накоплений европейцев к финансированию компаний внутри ЕС. Об этом председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила на встрече с представителями бизнеса в Париже.

На банковских счетах домохозяйств, по её данным, хранится около 10 триллионов евро. При этом значительная доля европейского капитала направляется на рынки за пределами объединения.

«Теперь Европе необходимо заставить эти сбережения работать на благо наших компаний. Мы внесли предложения по банковским и страховым инвестициям. Эти меры могут высвободить до 470 миллиардов евро», — сказала фон дер Ляйен.

Для этого Брюссель развивает некий «Союз сбережений и инвестиций». Проект предполагает интеграцию рынков капитала, изменение правил для банков и страховых организаций, а также создание более доступных инвестиционных инструментов. Принудительное списание средств со счетов в план не входит.

Деньги срочно потребовались Евросоюзу, чтобы реализовать амбициозные программы на 2028 — 2034 годы. Брюссель рассчитывает потратить порядка двух триллионов евро.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен европейским «капитаном Очевидность». Так дипломат отреагировала на слова главы ЕК об исчезновении прежних преимуществ европейской экономики.