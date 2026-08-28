Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен европейским «капитаном Очевидность». Так дипломат отреагировала на слова главы ЕК об исчезновении прежних преимуществ европейской экономики.

«Капитан Очевидность евротитаника», — сказала Захарова в эфире KP.ru.

Поводом стала речь фон дер Ляйен на экономическом форуме La REF 2026 в Париже. Глава Еврокомиссии заявила, что модель ЕС долгое время опиралась на дешёвую импортную энергию, открытую мировую торговлю, растущий доступ к китайскому рынку, стратегическую защиту США и технологическое лидерство Запада. По её словам, эти преимущества исчезли.

Председатель ЕК также признала, что высокие цены на энергию стали одним из главных препятствий для конкурентоспособности Европы. Сейчас они остаются в два-три раза выше, чем в США и Китае, а более половины потребляемой в ЕС энергии по-прежнему приходится на импортируемое ископаемое топливо.

Кроме того, фон дер Ляйен указала на усиление зависимости европейской промышленности от Китая. Импорт из КНР за пять лет вырос на 45%, а зависимость ЕС от поставок ряда критически важных видов сырья превышает 80%.

Ранее Life.ru рассказывал, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал отказ Евросоюза от российских энергоресурсов энергетическим самоубийством. По его словам, последствия такой политики уже проявляются в росте стоимости газа и усилении энергетических проблем в Европе.