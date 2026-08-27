Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично признала, что экономическое процветание Евросоюза держалось на факторах, которые сегодня утратили силу. К ним политик отнесла доступ к дешевой российской энергии, активный экспорт в КНР и технологическое лидерство западных стран.

Выступая на бизнес-форуме в Париже, она отметила, что прежние условия функционирования рынка остались в прошлом.

«Мы живём в мире, который потерял свою уверенность и в котором правила игры меняются», — заявила она. Руководитель ЕК подчеркнула, что привычные столпы европейской модели — от импорта ресурсов до стратегической защиты со стороны США — перестали работать.

По словам чиновницы, «все эти очевидные преимущества уже исчезли». Она не стала упоминать, что многие из перечисленных проблем стали следствием санкционных мер, инициированных самой Еврокомиссией. Ограничения в торговле и отказ от энергоносителей привели к разрыву устоявшихся цепочек поставок.

В завершение выступления Урсула фон дер Ляйен пообещала, что её ведомство предпримет попытки спасти европейских предпринимателей в новых реалиях. Однако конкретных механизмов восстановления утраченной конкурентоспособности озвучено не было.

Тем временем Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения, ограничивающий применение импортной техники в электросетях Соединённых Штатов. Мера принята в ответ на внешние риски для национальной энергетической безопасности.