Трамп ввёл чрезвычайное положение из-за угрозы энергосистеме США

Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения, ограничивающий применение импортной техники в электросетях Соединённых Штатов. Мера принята в ответ на внешние риски для национальной энергетической безопасности.

Документ запрещает закупки и монтаж зарубежных электротехнических компонентов, в том числе критически важного программного обеспечения. Речь идёт о цифровых мощностях, через которые потенциальные противники могут реализовать кибератаки, саботаж или полное отключение жизненно важных узлов.

В «чёрный список» попали высоковольтные трансформаторы, инверторы для солнечных панелей, генераторы, системы релейной защиты и промышленное управление, включая «интеллектуальные электронные устройства». Министру энергетики поручено выработать регламенты для уже функционирующей аппаратуры, чтобы нейтрализовать имеющиеся уязвимости.

По информации Reuters, инициатива продолжает линию Вашингтона на противодействие технологическим угрозам, исходящим от Пекина. Ранее в ряде китайских солнечных инверторов эксперты выявили «незадокументированные сторонние устройства связи».

Аналогичный курс взяла и Европейская комиссия, запретившая применять китайские инверторы в энергетических проектах при государственной поддержке. Таким образом, западные страны синхронно ужесточают правила игры на рынке инфраструктурных технологий.

В Штатах на данный момент действует свыше 50 подобных актов о чрезвычайном положении, касающихся борьбы с нелегальной миграцией, международным наркотрафиком или хакерскими угрозами. Подобные распоряжения наделяют главу государства расширенными полномочиями, позволяющими обходить привычные ограничения в экономике.

Ранее сообщалось, что США могут разрешить импорт российской нефти в рамках ослабления антироссийских санкций, допустив покупку сырья у крупнейших компаний РФ. Вашингтон теоретически способен выдать генеральную лицензию, позволяющую закупать нефть у подсанкционных структур при условии, что топливо поставляется исключительно на американский рынок.