Трамп направил в Конгресс ядерную сделку США с Саудовской Аравией

Президент США Дональд Трамп передал Конгрессу соглашение с Саудовской Аравией о развитии атомной энергетики. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

При этом Трамп сохранил своё главное условие для сделки. Саудовская Аравия должна нормализовать отношения с Израилем и присоединиться к Авраамовым соглашениям до вступления документа в силу.

Американская администрация рассчитывает, что сделка будет действовать 30 лет. В Конгрессе он уже вызывает вопросы о развитии атомной промышленности США и рисках распространения оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке.