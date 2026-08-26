Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 августа, 01:09

Трамп направил в Конгресс ядерную сделку США с Саудовской Аравией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hrui

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hrui

Президент США Дональд Трамп передал Конгрессу соглашение с Саудовской Аравией о развитии атомной энергетики. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

При этом Трамп сохранил своё главное условие для сделки. Саудовская Аравия должна нормализовать отношения с Израилем и присоединиться к Авраамовым соглашениям до вступления документа в силу.

Американская администрация рассчитывает, что сделка будет действовать 30 лет. В Конгрессе он уже вызывает вопросы о развитии атомной промышленности США и рисках распространения оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке.

Требование Трампа по ядерной сделке с Эр-Риядом застало врасплох переговорщиков
Требование Трампа по ядерной сделке с Эр-Риядом застало врасплох переговорщиков

22 июля министр энергетики США Крис Райт и глава энергетического ведомства Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман, заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве в атомной сфере. Документ предусматривает строительство атомных электростанций и обогащение урана при участии американских компаний. В Кремле положительно оценили договорённости между Вашингтоном и Эр-Риядом.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Саудовская Аравия
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar