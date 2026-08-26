Трамп направил в Конгресс ядерную сделку США с Саудовской Аравией
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Президент США Дональд Трамп передал Конгрессу соглашение с Саудовской Аравией о развитии атомной энергетики. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
При этом Трамп сохранил своё главное условие для сделки. Саудовская Аравия должна нормализовать отношения с Израилем и присоединиться к Авраамовым соглашениям до вступления документа в силу.
Американская администрация рассчитывает, что сделка будет действовать 30 лет. В Конгрессе он уже вызывает вопросы о развитии атомной промышленности США и рисках распространения оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке.
22 июля министр энергетики США Крис Райт и глава энергетического ведомства Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман, заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве в атомной сфере. Документ предусматривает строительство атомных электростанций и обогащение урана при участии американских компаний. В Кремле положительно оценили договорённости между Вашингтоном и Эр-Риядом.
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