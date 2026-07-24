Требование Трампа по ядерной сделке с Эр-Риядом застало врасплох переговорщиков

Президент США Дональд Трамп неожиданно связал одобрение ядерной сделки с Саудовской Аравией с нормализацией отношений Эр-Рияда и Израиля. Требование присоединиться к соглашениям Авраама прозвучало уже после подписания договорённостей и стало сюрпризом даже для американской команды, занимавшейся переговорами, сообщает CNN со ссылкой на источники.