Требование Трампа по ядерной сделке с Эр-Риядом застало врасплох переговорщиков
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Президент США Дональд Трамп неожиданно связал одобрение ядерной сделки с Саудовской Аравией с нормализацией отношений Эр-Рияда и Израиля. Требование присоединиться к соглашениям Авраама прозвучало уже после подписания договорённостей и стало сюрпризом даже для американской команды, занимавшейся переговорами, сообщает CNN со ссылкой на источники.
«Заявление Трампа застало врасплох переговорную группу администрации по ядерному вопросу», — передаёт CNN слова собеседников.
Напомним, 22 июля министр энергетики США Крис Райт и его саудовский коллега, принц Абдель Азиз бен Сальман, заключили долгосрочное соглашение о развитии атомной энергетики королевства. Оно предусматривает строительство АЭС и обогащение урана при ключевом участии американских компаний. В Кремле на это отреагировали позитивно.
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