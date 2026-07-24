Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 11:57

Требование Трампа по ядерной сделке с Эр-Риядом застало врасплох переговорщиков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Президент США Дональд Трамп неожиданно связал одобрение ядерной сделки с Саудовской Аравией с нормализацией отношений Эр-Рияда и Израиля. Требование присоединиться к соглашениям Авраама прозвучало уже после подписания договорённостей и стало сюрпризом даже для американской команды, занимавшейся переговорами, сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Заявление Трампа застало врасплох переговорную группу администрации по ядерному вопросу», — передаёт CNN слова собеседников.

Коктейль из алкоголя и запрещёнки в крови: Саудовского принца нашли мёртвым в роскошном отеле в Лондоне
Коктейль из алкоголя и запрещёнки в крови: Саудовского принца нашли мёртвым в роскошном отеле в Лондоне

Напомним, 22 июля министр энергетики США Крис Райт и его саудовский коллега, принц Абдель Азиз бен Сальман, заключили долгосрочное соглашение о развитии атомной энергетики королевства. Оно предусматривает строительство АЭС и обогащение урана при ключевом участии американских компаний. В Кремле на это отреагировали позитивно.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Саудовская Аравия
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar