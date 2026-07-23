Песков поддержал право Саудовской Аравии на мирное использование атома

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заключённое между США и Саудовской Аравией ядерное соглашение, отметив, что позиция России по нераспространению ядерного оружия остаётся неизменной.

По его словам, Москва выступает за право каждого государства развивать мирную атомную энергетику. Это касается не только Саудовской Аравии, но и Ирана, а также других стран.

«Наша позиция в плане нераспространения ядерного оружия хорошо известна. И наша позиция хорошо известна относительно права каждого государства на мирный атом», — сказал он.

22 июля глава Минэнерго США Крис Райт и саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд подписали долгосрочное соглашение, предусматривающее строительство АЭС и обогащение урана в королевстве. Документ направлен на рассмотрение Конгресса США. По информации The Wall Street Journal, договор рассчитан на 30 лет и предполагает инвестиции в десятки миллиардов долларов. Американские компании получат ключевую роль в развитии атомной энергетики Саудовской Аравии.