«Бесконечный процесс»: Политолог раскрыл неочевидную цель санкций ЕС против России

Новый пакет антироссийских санкций ЕС может быть связан с выборами в Госдуму РФ. В Евросоюзе могут не признать результаты голосования и затем ввести ограничения против причастных к организации избирательного процесса, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Введение санкций это бесконечный процесс. Здесь важен сам процесс. Европе важно постоянно показывать, что она находится в драйве, что она постоянно что-то новое делает», — отметил политолог.

По его словам, под ограничения могут попасть политтехнологи, партийные лидеры, сотрудники и члены избирательных комиссий, журналисты и СМИ. Однако привязка санкций к выборам — лишь один из возможных сценариев действий ЕС.

В дальнейшем давление может сместиться на страны и компании, которые продолжают сотрудничать с Россией. Для обычных граждан среди возможных мер эксперт назвал ограничения на выдачу шенгенских виз и использование европейского авиатранспорта.

Напомним, ЕС готовит крупнейший с 2022 года пакет санкций против России, который планируют представить осенью. Новые ограничения могут затронуть сразу несколько направлений, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.