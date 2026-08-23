Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 10:32

«Бесконечный процесс»: Политолог раскрыл неочевидную цель санкций ЕС против России

Политолог Солонников: Новые санкции ЕС нацелены на выборы в России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Новый пакет антироссийских санкций ЕС может быть связан с выборами в Госдуму РФ. В Евросоюзе могут не признать результаты голосования и затем ввести ограничения против причастных к организации избирательного процесса, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Введение санкций это бесконечный процесс. Здесь важен сам процесс. Европе важно постоянно показывать, что она находится в драйве, что она постоянно что-то новое делает», — отметил политолог.

«Кто людям помогает, тот тратит время зря»: Захарова сравнила Каллас с Шапокляк из-за санкций
«Кто людям помогает, тот тратит время зря»: Захарова сравнила Каллас с Шапокляк из-за санкций

По его словам, под ограничения могут попасть политтехнологи, партийные лидеры, сотрудники и члены избирательных комиссий, журналисты и СМИ. Однако привязка санкций к выборам — лишь один из возможных сценариев действий ЕС.

В дальнейшем давление может сместиться на страны и компании, которые продолжают сотрудничать с Россией. Для обычных граждан среди возможных мер эксперт назвал ограничения на выдачу шенгенских виз и использование европейского авиатранспорта.

«Стараются работать аккуратно»: Какие отрасли могут затронуть новые санкции ЕС
«Стараются работать аккуратно»: Какие отрасли могут затронуть новые санкции ЕС

Напомним, ЕС готовит крупнейший с 2022 года пакет санкций против России, который планируют представить осенью. Новые ограничения могут затронуть сразу несколько направлений, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • ЕС
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar