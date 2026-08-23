«Бесконечный процесс»: Политолог раскрыл неочевидную цель санкций ЕС против России
Политолог Солонников: Новые санкции ЕС нацелены на выборы в России
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Новый пакет антироссийских санкций ЕС может быть связан с выборами в Госдуму РФ. В Евросоюзе могут не признать результаты голосования и затем ввести ограничения против причастных к организации избирательного процесса, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
«Введение санкций это бесконечный процесс. Здесь важен сам процесс. Европе важно постоянно показывать, что она находится в драйве, что она постоянно что-то новое делает», — отметил политолог.
По его словам, под ограничения могут попасть политтехнологи, партийные лидеры, сотрудники и члены избирательных комиссий, журналисты и СМИ. Однако привязка санкций к выборам — лишь один из возможных сценариев действий ЕС.
В дальнейшем давление может сместиться на страны и компании, которые продолжают сотрудничать с Россией. Для обычных граждан среди возможных мер эксперт назвал ограничения на выдачу шенгенских виз и использование европейского авиатранспорта.
Напомним, ЕС готовит крупнейший с 2022 года пакет санкций против России, который планируют представить осенью. Новые ограничения могут затронуть сразу несколько направлений, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
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